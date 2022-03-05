За сутки в России выявили 86 769 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 86 769 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 9 295 человек, на 5,6 процента меньше по сравнению с 4 марта. Зафиксировано 750 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 155 725 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (4802), Самарской области (3576), Санкт-Петербурге (3481), Республике Башкортостан (3242) и Нижегородской области (3009). В Москве за сутки выявлено 2060 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 861 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 355 537 летальных исходов, выздоровели 14 418 916 человек.