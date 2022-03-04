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Сегодня, 11:25

За сутки в России выявили 89 174 случая коронавируса

Иван Торопцев
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 89 174 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 9849 человек, на 7,3 процента меньше по сравнению с 3 марта. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 160 507 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (4785), Самарской области (3623), Санкт-Петербурге (3422), Республике Башкортостан (3297) и Нижегородской области (3177). В Москве за сутки выявлено 2463 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 775 024 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 787 летальных исходов, выздоровел 14 263 191 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4413
Коронавирус
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