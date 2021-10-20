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Новые антикоронавирусные меры в Подмосковье коснутся только непривитых жителей

Новые антикоронавирусные меры в Подмосковье коснутся только тех, кто не привился
20 октября, 23:21
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о новых антикоронавирусных мерах в Подмосковье. С 30 октября по 7 ноября будут объявлены выходные дни.

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 [лет] и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [ковидом] у тебя очень высокий, мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе. С 30-го [октября] по 7-е число [ноября] будут выходные дни, мы очень надеемся, что в эти дни каждый останется дома или по крайней мере сможет как-то изолировать себя», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1».

Отметим, подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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