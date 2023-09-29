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Выборнов рассказал, сколько получал на Первом канале

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Константин Выборнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему в 2009 году решил уйти с Первого канала.

— В 2009-м вы внезапно покинули Первый канал. Прокомментировали емко: «Разошлись с руководством в вопросах оплаты труда и творчества». Ждем подробностей.

— В какой-то момент я почувствовал, что пропал драйв. Все как у Луспекаева в «Белом солнце пустыни»: «Опять ты мне эту икру поставила!» Здесь то же самое. Работа превратилась в бег по кругу. Однообразный и предсказуемый. Хотелось чего-то нового.

— А конкретно?

— Телевизионных форматов много, всегда можно придумать что-нибудь интересное. Например, свою программу. Или что-то еще.

— Начальство ваши пожелания восприняло без энтузиазма?

— Да. Из ответа я понял, что глобально ничего не поменяется. Делай то, что скажут, — и ни шага в сторону. Ни влево, ни вправо. Комментируй матчи, веди спортивные выпуски новостей. Все. Но мне стало тесно в этих рамках. Я уже не получал удовольствия от работы.

— Еще и зарплата, как мы понимаем, не устраивала?

— По телевизионным меркам она была совсем смешной — 70 тысяч рублей. Расти не собиралась. Не знаю, как сейчас, а в те годы руководство придерживалось такого подхода: «Первый канал дает вам популярность. Ну и монетизируйте ее самостоятельно. Мы не против».

— С Константином Эрнстом перед уходом встречались?

— Да.

— Отговаривал?

— Нет.

— Что же сказал?

— «Ты почему такое решение принял?» Я объяснил. В ответ: «Ну, ты подумай...» Весь разговор.

— О зарплате — ни слова?

—  С Эрнстом этой темы не касался. Честно, деньги тут для меня шли последним пунктом. Довеском, за который пытаешься цепляться, прежде чем сделать резкий шаг. Самое главное — эмоции, желание, драйв. В любой профессии так. Когда все становится обыденностью, надо заканчивать. И я написал заявление.

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Константин Выборнов
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