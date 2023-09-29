Выборнов: «Марадона обещал подарить мне свою форму»

Известный комментатор, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как встречался в Неаполе с Диего Марадоной.

— Давайте про Марадону. В Неаполе ваш отец встречался с ним дважды. Чем запомнилось первое интервью?

— Лето 1987-го. В Риме как раз начинался чемпионат мира по легкой атлетике, и Марадона через своего пресс-секретаря попросил привезти фото Сергея Бубки с автографом. Тут помог добрый знакомый отца — комментатор «Маяка» Сан Саныч Курашов, работавший на турнире. А уже после интервью, которое проходило в доме Марадоны, к папе с просьбой обратилась Клаудия, жена Диего. Сказала: «Я собираю для дочки коллекцию кукол из разных стран в национальной одежде. Русской пока нет...»

— Неожиданно.

— Отец позвонил мне в Москву, говорит — иди, покупай. Прилетел к родителям на зимние каникулы в Рим, привез куклу — с косой, в кокошнике. А тут и второе интервью с Марадоной подоспело. Папа взял меня с собой.

Приехали. Он нажимает на звонок. Появляется Клаудия: «О, Юрий, здравствуйте! Вы с сынишкой? Отлично, проходите. Диего на тренировке задерживается, но уже скоро будет». Вошли в дом, папа вручил куклу. Пока они о чем-то беседовали, я рассматривал стены, аккуратно увешанные фотографиями Диего. И тут... Как выразился однажды Владимир Федотов: «Что-то рядом прыгало»?

— Ага.

— Так и здесь. Началось какое-то движение. Вижу маленького кудрявого человека. В спортивных трусах, майке, с улыбкой до ушей. Марадона! Мне, 14-летнему, не самому высокому пацану, по плечо! У него же рост 160 сантиметров.

— 165. Если верить «Википедии».

— Ребята, 160! Поверьте на слово. Кстати, именно такие цифры указаны в буклетах к ЧМ-1982 в Испании и ЧМ-1986 Мексике, да и во многих итальянских справочниках.

— Чудеса.

— С папой они общались как старые добрые знакомые. А мне после интервью Марадона вручил плакат с собственным изображением, написал: «Константину от Диего». № 10. И автограф.

Провожая, Диего сказал: «У «Наполи» сейчас не самое лучшее настроение, главному конкуренту только что влетели 1:4». Тут я со своей осведомленностью в кальчо: «Вы же в ближайшем туре принимаете «Фиорентину»? Уверен, выиграете минимум 3:0!» Он улыбнулся, переспросил: «Точно?» — «Сто процентов!» — «Если счет будет 3:0 или крупнее, подарю тебе свою форму. Майку и трусы».

— Как сыграли?

— 4:0 в пользу «Наполи». Я бегом к отцу: «Звони Марадоне! Он мне форму обещал!» Но не срослось, не стал его папа по таким пустякам беспокоить.