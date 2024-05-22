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Сегодня, 18:30

Мамаев потребовал взыскать с бывшей жены более 10 миллионов рублей

Алина Савинова
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Павел и Алана Мамаевы.
Фото Виталий Тимкив, архив «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев обратился в Пресненский суд Москвы с иском о взыскании неосновательного обогащения к экс-супруге Алане, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

«Зарегистрирован иск Мамаева П. К. к Мамаевой А. Н. о взыскании неосновательного обогащения», — говорится в электронной базе.

Как отмечает источник, в Пресненском райсуде подтвердили наличие иска.

В начале апреля Алана Мамаева в своих соцсетях сообщила, что футболист пытается отсудить у нее более 10 миллионов рублей. Пара развелась в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака Алекса.

35-летний Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны. В 2023 году он стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Источник: РИА Новости
Павел Мамаев
Футбол
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