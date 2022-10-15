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Сегодня, 11:40

Владимир принял Всероссийский день ходьбы

Читать «СЭ» в

Центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы, традиционно проводимого Олимпийским комитетом России, в нынешнем году стал Владимир.

«Всероссийский день ходьбы — один из главных осенних праздников массового спорта и здорового образа жизни, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков. — Популярность этого события не случайна, ведь принять участие в нем могут люди всех возрастов. Чтобы пройти бодрым шагом дистанцию максимум в несколько километров, не нужно специальной экипировки и длительной подготовки. В этом году заявки на участие во Всероссийском дне ходьбы подали больше 60 регионов Российской Федерации. Для нас это очень важный показатель».

Всероссийский день ходьбы в нынешнем году проходит с начала октября по всей России. Он является частью программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Также во Владимире в эти дни проводится Всероссийский форум Олимпийских советов.

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