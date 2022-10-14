Владимир Кличко осудил слова основателя Modern Talking Болена, раскритиковавшего антироссийские санкции

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко осудил слова основателя Modern Talking Дитера Болена, раскритиковавшего антироссийские санкции, сообщают «Известия».

Музыкант выразил негативное отношение к санкциям. Он считает, что они привели страны Европы к энергетическому кризису. Болен отметил, что ограничения способствуют тому, что Российская Федерация продает газ в Азию за еще большие деньги.

Исполнитель подчеркнул, что наблюдается рост рубля, а евро, наоборот, продолжает падать. По словам Болена, политические деятели суетятся и пытаются как-то исправить текущую ситуацию.

Высказывания исполнителя вызвали негативную реакцию среди населения Украины. Владимир Кличко обратился к нему, заявив, что энергетический кризис был вызван специальной военной операцией. Он назвал слова Болена российской пропагандой.