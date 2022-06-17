Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 10:30

Чернышенко — о санкциях в спорте: «Без России мировой спорт является неполноценным»

Чернышенко прокомментировал международные санкции в отношении российских спортсменов
Читать «СЭ» в

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о международных санкциях в отношении российских спортсменов.

Чернышенко считает, что санкции — это стимул работать.

«Санкции — это не страшно, это стимул работать. Они сплотили, объединили людей. Ушли полутона, стало понятно, кто свой, кто чужой. Спорт столкнулся с санкциями еще в 2014 году, когда у нас украли гениальную победу. Были предприняты вещи, чтобы опорочить и оклеветать нас, наших спортсменов стали унижать, ограждать, но стреляли себе в ногу. Без России мировой спорт является неполноценным. Сейчас же, когда случились новые санкции, условия кардинально изменились. Изоляция достигла апогея», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Помимо этого, Россия лишилась права проведения многих международных турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/14945041?
Дмитрий Чернышенко
1
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Чернышенко заявил, что МОК и МПК навсегда себя дискредитировали
Бобслеисты выиграли суд и оспорили свое отстранение. Только вернутся пока чиновники, а не спортсмены
Российским клубам закрыли Евролигу. Минимум — на ближайший сезон
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Навка: «Привлечение Украиной политики в спорт — позиция слабости и агонии»
Большунов — об иностранцах, выступающих против возвращения России в мировой спорт: «После такого хочется стать еще сильнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгения Медведева вошла в состав жюри шоу «Новые Танцы»

Чернышенко: «90-процентная зависимость от импортного оборудования — ужасающая цифра»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости