Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о международных санкциях в отношении российских спортсменов.

Чернышенко считает, что санкции — это стимул работать.

«Санкции — это не страшно, это стимул работать. Они сплотили, объединили людей. Ушли полутона, стало понятно, кто свой, кто чужой. Спорт столкнулся с санкциями еще в 2014 году, когда у нас украли гениальную победу. Были предприняты вещи, чтобы опорочить и оклеветать нас, наших спортсменов стали унижать, ограждать, но стреляли себе в ногу. Без России мировой спорт является неполноценным. Сейчас же, когда случились новые санкции, условия кардинально изменились. Изоляция достигла апогея», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Помимо этого, Россия лишилась права проведения многих международных турниров.