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Сегодня, 15:11

Евгения Медведева вошла в состав жюри шоу «Новые Танцы»

Виктория Кравченко
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы», сообщает телеканал ТНТ.

Телеканал заявил, что съемки второго сезона шоу уже начались. Участники поборются за призовой фонд 7 миллионов рублей. Сумму разделят между собой победитель и три финалиста.

Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, среди которых будет Медведева.

Источник: https://tnt-online.ru/news/nachalis-semki-vtorogo-sezona-shou-novye-tantsy-na-tnt
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