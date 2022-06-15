Евгения Медведева вошла в состав жюри шоу «Новые Танцы»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы», сообщает телеканал ТНТ.

Телеканал заявил, что съемки второго сезона шоу уже начались. Участники поборются за призовой фонд 7 миллионов рублей. Сумму разделят между собой победитель и три финалиста.

Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, среди которых будет Медведева.