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Сегодня, 10:58

Чернышенко: «90-процентная зависимость от импортного оборудования — ужасающая цифра»

Чернышенко заявил, что России необходимо развивать спортивное производство
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Чернышенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране необходимо наладить собственное производство оборудования для создания товаров спортивного назначения.

«90-процентная зависимость от импортного оборудования — ужасающая цифра. Это говорит о том, что нужно разворачивать экономику, производить свое оборудование, выходить своими спортивными товарами и технологиями на рынок», — цитирует ТАСС Чернышенко.

Также вице-премьер отметил, что Россия продолжит выполнять закупку спортивных товаров и необходимого оборудования в Индии и Китае.

«Но технологический суверенитет диктует, что мы должны это делать и в России. Никто не говорит, что мы должны замкнуться, ведь это путь в никуда. Если достойный товар представим на экспорт, будет достойно», — сказал Чернышенко.

Чернышенко отметил, что в правительстве разрабатывают меры поддержки производства, среди них присутствует индексация субсидий субъектам на постройку.

Источник: https://tass.ru/sport/14945451
Дмитрий Чернышенко
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