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Вице-премьер Польши предложил запретить участие России и Белоруссии в спортивных соревнованиях

Вице-премьер Польши считает, что России и Белоруссии нужно запретить участие в спортивных соревнованиях
11:55
Вице-премьер Польши предложил запретить участие России и Белоруссии в спортивных соревнованиях.
Вице-премьер Польши предложил запретить участие России и Белоруссии в спортивных соревнованиях.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью Polska Times высказал мнение, что Россию и Белоруссию нужно исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения России и Белоруссии из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — приводит слова Глиньского ТАСС.

Политик пришел к такому мнению из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом. По утверждениям польской стороны, в этой операции также участвует Россия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12923001

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Виктория Кравченко все материалы автора

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