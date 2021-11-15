Вице-премьер Польши предложил запретить участие России и Белоруссии в спортивных соревнованиях.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский в интервью Polska Times высказал мнение, что Россию и Белоруссию нужно исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения России и Белоруссии из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — приводит слова Глиньского ТАСС.

Политик пришел к такому мнению из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом. По утверждениям польской стороны, в этой операции также участвует Россия.