В России за сутки зафиксировали 38 420 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968), Московской области (2666), Самарской области (1789) и Республике Крым (860).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.