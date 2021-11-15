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Спиридонов — о заявлении вице-премьера Польши: «Иди ты, дурачок шепелявый!»

Спиридонов резко отреагировал на призыв вице-премьера Польши запретить России участвовать в спортивных соревнованиях
12:27
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Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Его можно просто послать в открытую на три буквы. Иди ты, дурачок шепелявый! Они же русофобы, ненавидят русских, чего тут удивляться? Они до любой фигни у нас будут докапываться. Меня вообще не удивляет ничего, что говорит польский народ. Это просто мерзкий народ, я уже ничему не удивляюсь», — сказал Спиридонов «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.

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Сергей Федоров все материалы автора

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