Валерий Газзаев ответил Владимиру Жириновскому

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал заявление коллеги по нижней палате Федерального собрания Владимира Жириновского, который выразил недовольство присутствием в ней космонавтов, художников, поэтов, спортсменов и звезд эстрады.

«Хотел бы напомнить Жириновскому, что выдающиеся спортсмены, актеры, космонавты на протяжении всей жизни своим самоотверженным трудом, профессионализмом, способностью достичь самых лучших результатов, силой характера прославляют нашу страну, — отметил Газзаев. — Благодаря труду и успехам спортсменов в честь России на всех мировых состязаниях звучит гимн страны и поднимается флаг.

Считаю, что активное участие таких людей в законотворчестве идет только во благо стране. У спортсмена широкий кругозор, опыт и уникальные знания, которые могут служить совершенствованию многих сфер жизни граждан, — это здравоохранение, спорт, международная политика, борьба с допингом и многое другое.

В высший законодательный и представительный орган страны идут люди, заслуги и опыт которых в самых различных сферах деятельности способствуют дальнейшему развитию и процветанию нашей многонациональной России. Депутатский мандат человек получает на выборах, и это показатель доверия граждан к его профессионализму, опыту, знаниям и авторитету.

Жириновский не первый раз озвучивает двусмысленные, а иногда и просто опасные идеи. Вспомните, совсем недавно он призвал ограничить рождаемость в нашей стране только одним ребенком на семью. Как ему кажется, это должно быть сделано ради будущего благополучия планеты! Такие призывы звучат сегодня, когда президентом и правительством страны предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке рождаемости, материнства, детства. А тут такое заявление!»