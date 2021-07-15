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Валерий Газзаев ответил Владимиру Жириновскому

09:00
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, -
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, -
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Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал заявление коллеги по нижней палате Федерального собрания Владимира Жириновского, который выразил недовольство присутствием в ней космонавтов, художников, поэтов, спортсменов и звезд эстрады.

 
Футболисты сборной России.«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева

«Хотел бы напомнить Жириновскому, что выдающиеся спортсмены, актеры, космонавты на протяжении всей жизни своим самоотверженным трудом, профессионализмом, способностью достичь самых лучших результатов, силой характера прославляют нашу страну, — отметил Газзаев. — Благодаря труду и успехам спортсменов в честь России на всех мировых состязаниях звучит гимн страны и поднимается флаг.

Считаю, что активное участие таких людей в законотворчестве идет только во благо стране. У спортсмена широкий кругозор, опыт и уникальные знания, которые могут служить совершенствованию многих сфер жизни граждан, — это здравоохранение, спорт, международная политика, борьба с допингом и многое другое.

В высший законодательный и представительный орган страны идут люди, заслуги и опыт которых в самых различных сферах деятельности способствуют дальнейшему развитию и процветанию нашей многонациональной России. Депутатский мандат человек получает на выборах, и это показатель доверия граждан к его профессионализму, опыту, знаниям и авторитету.

Жириновский не первый раз озвучивает двусмысленные, а иногда и просто опасные идеи. Вспомните, совсем недавно он призвал ограничить рождаемость в нашей стране только одним ребенком на семью. Как ему кажется, это должно быть сделано ради будущего благополучия планеты! Такие призывы звучат сегодня, когда президентом и правительством страны предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке рождаемости, материнства, детства. А тут такое заявление!»

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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