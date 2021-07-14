Бывшая жена подала в суд на Павла Мамаева и требует большие алименты

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обратилась в суд, чтобы обязать бывшего мужа финансово помогать дочери, сообщает «СтарХит»

Павел и Алана Мамаевы прожили в браке более семи лет, футболист воспитывал сына супруги от первого брака как родного. Он даже собирался усыновить Алекса, но до официального оформления бумаг дело так и не дошло. Теперь же, когда пара развелась, Павел отказался от мальчика, чтобы не платить бывшей жене лишние алименты.

Если раньше Алана была настроена расстаться мирно, то теперь затаила на экс-супруга обиду за такой поступок. В июле женщина обратилась в суд, чтобы официально установить сумму выплат на содержание общей дочери Алисы.

«Заявитель требует взыскать с Павла Мамаева алименты в размере 1/4 от его доходов, — прокомментировали ситуацию в Пресненском суде столицы. — Однако иск вернули, потому что подать его нужно в другую, нижестоящую инстанцию. Если отсутствует спор относительно установления отцовства и если алименты запрошены в долевом соотношении, то следует обращаться на мировой участок».

К слову, адвокат спортсмена предлагала Алане урегулировать вопрос в мирном порядке, предложив выплачивать 150 тысяч рублей ежемесячно. По его мнению, она вряд ли может рассчитывать на что-то большее, нежели прожиточный минимум в 12 тысяч, ведь «у футболистов контракты непостоянные». Женщину такое положение дел не устроило — она намерена бороться за справедливые суммы.

Также экс-супруга собирается делить с Павлом и совместно нажитое имущество. Правда, подозревает, что он подготовился и переоформил всю недвижимость на родственников.