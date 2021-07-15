В России вновь зафиксирован антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки
12:15
За последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход — это антирекорд за весь период коронавируса. За сутки в России полностью выздоровели 21 493 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5237), Московской области (2444), Санкт-Петербурге (1954), Нижегородской области (528) и Свердловской области (484).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 человек.
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