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В «Вечернем Урганте» пошутили о конфликте Бузовой и Губерниева

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Скриншот из эфира «Первого канала».
Скриншот из эфира «Первого канала».
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В эфире телепередачи «Вечерний Ургант» пошутили на тему скандального эфира с комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

Ведущий Иван Ургант прокомментировал ситуацию: «Я посмотрел все интервью и могу сказать одно: «Задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту». Зал рассмеялся.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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