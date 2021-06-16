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Губерниев рассказал, откуда взялись шутки про Бузову и коньяк

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Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью «СЭ» подробности конфликта с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ».

— Откуда взялись шутки про Бузову и коньяк?

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— Я не знаю, Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян, когда я спросил есть ли у него какие-то советы, сказал: «Димочка, какие советы? Лови сигналы свыше».

— То есть это просто шутки, а не намек на то, что у нее проблемы с алкоголем?

— Это вообще никак, Боже сохрани, она прекрасная девушка! Если я чем-то ее обидел, то пусть она меня извинит. Но я не считаю, что были какие-то обиды и какие-то из ряда вон выходящие истории. Когда ты пасуешь в футболе, ты в состоянии получить мяч обратно, а уже потом будет удар и гол.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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