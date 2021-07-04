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В России за сутки выявлено 25 142 новых случая коронавируса

11:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 25 142 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 484 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 624), Московской области (2 696), Санкт-Петербурге (1 7843), Нижегородской области (432) и Воронежской области (359).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.

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Иван Шитик все материалы автора

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