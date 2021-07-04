Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 25 142 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 484 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 624), Московской области (2 696), Санкт-Петербурге (1 7843), Нижегородской области (432) и Воронежской области (359).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.

— Пассажиры и водители общественного транспорта в Чечне с воскресенья будут обязаны носить защитные маски, сообщили в Министерстве транспорта и связи республики.

— Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне ввел ограничения на посещение мечетей и храмов: заполняемость не должна превышать 50%, обязательным становится ношение масок для прихожан.

— Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требования московских властей о полной вакцинации 60 процентов работников, получат гранты, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 4 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 184 253 594.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 588 176 человек. Далее идут Индия (30 545 433) и Бразилия (18 742 025).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 621 255. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (523 699) и Индия (402 015).

— Саудовская Аравия приостановила въезд из четырех стран из-за COVID-19. Запрет распространяется на поездки подданных и резидентов саудовского правительства в Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию, Вьетнам и Афганистан. Подданные страны, которые не успели до 4 июля вернуться на территорию государства, по прибытию будут обязаны пройти карантин.

— В Италии закрыли 10 нелегальных каналов продажи вакцин от COVID-19 и ковид-сертификатов. Пользователями данных площадок были около тысячи человек, в том числе за пределами ЕС.

— Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, сообщил республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 в стране.