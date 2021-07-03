Главное о коронавирусе в России и мире на 3 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 697 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 899 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 446), Московской области (2 596), Санкт-Петербурге (1 733), Нижегородской области (411) и Воронежской области (357).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели 5 053 417 человек.

— В России пять дней подряд обновляется рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса за сутки.

— Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что всех больных ОРВИ в столице переводят на самоизоляцию, а все подобные случаи будут рассматриваться как потенциальное заражение коронавирусом.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 3 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 183 892 565.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 580 198 человек. Далее идут Индия (30 502 362) и Бразилия (18 687 469).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 621 161. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (522 068) и Индия (401 068).

— Антирекорды по количеству случаев коронавируса за сутки зафиксированы в Индонезии (25 830) и Тунисе (6 767).

— С 15 июля Белоруссия откроет безвизовый въезд в страну для иностранцев, желающих привиться от коронавируса. Приехать в страну без визы на срок до 5 дней смогут граждане 73 стран.