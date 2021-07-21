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В России за сутки выявлено 23 704 случая заражения коронавирусом

11:37
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 584 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3254), Московской области (2161), Санкт-Петербурге (1939), Нижегородской области (537) и Красноярском крае (499).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 030 240 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3333

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