Главное о коронавирусе в России и мире на 21 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 584 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3254), Московской области (2161), Санкт-Петербурге (1939), Нижегородской области (537) и Красноярском крае (499).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 030 240 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 21 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 192 305 709.

Первое место по числу зараженных занимают США — 35 081 719 человек. Далее идут Индия (31 216 337) и Бразилия (19 419 741).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 625 363. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (544 302) и Индия (418 511).