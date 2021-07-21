Правозащитник обратился к главе СК по поводу нападения жены арбитра Безбородова на 7-летнего сына Стаса Пьехи

Правозащитник и юрист Иван Мельников направил письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу нападения жены арбитра Владислава Безбородова на семилетнего сына Стаса Пьехи.

«В связи с информацией в ряде СМИ относительно избиения семилетнего гражданина РФ Петра Пьехи и его последующей госпитализации по причине получения им закрытой черепно-мозговой травмы и иных телесных повреждений в результате нападения в коттеджном поселке Рощино Ленинградской области гражданки Безбородовой, которая, согласно указанной информации, схватила семилетнего ребенка и бросила его на землю, направляю Вам информацию по подведомственности.

Прошу Вас провести проверку информации. В случае ее подтверждения возбудить уголовное дело в отношении гражданки, причинившей вред здоровью ребенка, и взять данное дело на контроль», — говорится в письме.

20 июля стало известно об инциденте, который случился в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего женщина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.