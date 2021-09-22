В России за сутки выявлено 19 706 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 817 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521), Московской области (986), Самарской области (531) и Свердловской области (515).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 333 557 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек.