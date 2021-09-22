В России за сутки выявлено 19 706 случаев заражения коронавирусом
11:50
За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 817 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521), Московской области (986), Самарской области (531) и Свердловской области (515).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 333 557 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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