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В России за сутки выявили 8 329 новых случаев коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP

За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 18,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 255 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 765), Санкт-Петербурге (726), Московской области (630), Ростовской области (209) и Воронежской области (139).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 992 летальных исхода, выздоровели 4 488 615 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2905

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