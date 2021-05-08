В России за сутки выявили 8 329 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 18,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 255 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 765), Санкт-Петербурге (726), Московской области (630), Ростовской области (209) и Воронежской области (139).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 992 летальных исхода, выздоровели 4 488 615 человек.