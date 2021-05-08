Главное о коронавирусе в России и мире на 8 мая: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 18,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 255 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 765), Санкт-Петербурге (726), Московской области (630), Ростовской области (209) и Воронежской области (139).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 992 летальных исхода, выздоровели 4 488 615 человек.
— В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Минздрав включил препарат в список рекомендованных при лечении от коронавируса.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 8 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 157 576 968.
Первое место по числу зараженных занимают США — 33 418 826 человек. Далее идут Индия (21 892 676) и Бразилия (15 087 360).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 594 911. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (419 393) и Индия (238 270).
— В Индии зафиксирован очередной мировой антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом — 414 188 человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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