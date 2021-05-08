Главное о коронавирусе в России и мире на 8 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 18,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 255 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 765), Санкт-Петербурге (726), Московской области (630), Ростовской области (209) и Воронежской области (139).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 992 летальных исхода, выздоровели 4 488 615 человек.

— В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Минздрав включил препарат в список рекомендованных при лечении от коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 8 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 157 576 968.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 418 826 человек. Далее идут Индия (21 892 676) и Бразилия (15 087 360).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 594 911. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (419 393) и Индия (238 270).

— В Индии зафиксирован очередной мировой антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом — 414 188 человек.