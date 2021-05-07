Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Главное о коронавирусе в России и мире на 7 мая: статистика и факты

11:25
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 022 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 846), Санкт-Петербурге (722), Московской области (608), Ростовской области (210) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 622 летальных исхода, выздоровели 4 480 360 человек.

— Президент России Владимир Путин призвал повысить темпы вакцинации населения от коронавируса, а также предложил создать пункты вакцинации в дачных поселках.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 7 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 156 742 504.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 369 192 человека. Далее идут Индия (21 491 598) и Бразилия (15 009 023).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 594 006. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (417 176) и Индия (234 083).

— В Индии заявили о неизбежности третьей волны коронавируса в стране. За последние сутки на территории государства выявили 414 433 новых случая заражения инфекцией.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
Эмери в пятый раз сыграет в финале Лиги Европы. А Де Хеа и Кавани отменили невероятный камбэк «Ромы»
Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения от Канады в финале юниорского чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное