Главное о коронавирусе в России и мире на 7 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 022 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 846), Санкт-Петербурге (722), Московской области (608), Ростовской области (210) и Воронежской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 863 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 622 летальных исхода, выздоровели 4 480 360 человек.

— Президент России Владимир Путин призвал повысить темпы вакцинации населения от коронавируса, а также предложил создать пункты вакцинации в дачных поселках.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 7 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 156 742 504.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 369 192 человека. Далее идут Индия (21 491 598) и Бразилия (15 009 023).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 594 006. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (417 176) и Индия (234 083).

— В Индии заявили о неизбежности третьей волны коронавируса в стране. За последние сутки на территории государства выявили 414 433 новых случая заражения инфекцией.