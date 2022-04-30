В России за сутки выявили 7363 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7363 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2574 человека, зафиксировано 157 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 022 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (492), Москве (485), Московской области (301), Свердловской области (239) и Воронежской области (236).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 182 354 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 375 884 летальных исхода, выздоровели 17 539 985 человек.