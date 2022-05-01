В Сочи погиб гендиректор «Красной поляны» Андрей Круковский

В Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский, сообщает пресс-служба курорта. Ему было 37 лет.

«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сообщили в пресс-службе.

По данным источника «Интерфакса», Круковский сорвался во время горного спуска.

Он руководил «Красной поляной» с 2019 года. Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.