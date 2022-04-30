Лоза: «Общая стоимость игроков «Спартака» в 50 раз больше «Крыльев»

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак» должен обыгрывать «Крылья Советов» по статусу, по логике, да по всему! Они играют дома, где должны одержать победу. Поймите, что в «Крыльях Советов» другие деньги. Сколько вложено в красно-белых! Сложите общую стоимость игроков. Она получится в 50 раз больше, чем у «Крыльев Советов», — сказал Лоза «СЭ».

Матч пройдет 1 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.