В России за сутки выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 981 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 42 107 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2714), Санкт-Петербурге (2072), Московской области (1431), Красноярском крае (579) и Свердловской области (571).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 368 299 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 303 250 летальных исходов, выздоровели 9 222 486 человек.