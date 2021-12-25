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В России за сутки выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом

11:10
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 981 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 42 107 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2714), Санкт-Петербурге (2072), Московской области (1431), Красноярском крае (579) и Свердловской области (571).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 368 299 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 303 250 летальных исходов, выздоровели 9 222 486 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное