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Избивший экс-директора по связям с общественностью «Спартака» получил 2 года условно

12:15
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Перовский суд Москвы приговорил Жафяра Боровкова к двум годам условного срока, сообщает Mash.

В мае нынешнего года Боровков избил бывшего директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Фетисов был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, его выписали из больницы через 2 недели после инцидента.

Фетисов занимал должность главы департамента по коммуникациям «Спартака» с июня 2020 года по июль 2021 года.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/30071

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Иван Торопцев все материалы автора

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