Избивший экс-директора по связям с общественностью «Спартака» получил 2 года условно
12:15
Перовский суд Москвы приговорил Жафяра Боровкова к двум годам условного срока, сообщает Mash.
В мае нынешнего года Боровков избил бывшего директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Фетисов был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, его выписали из больницы через 2 недели после инцидента.
Фетисов занимал должность главы департамента по коммуникациям «Спартака» с июня 2020 года по июль 2021 года.
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