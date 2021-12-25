Избивший экс-директора по связям с общественностью «Спартака» получил 2 года условно

Перовский суд Москвы приговорил Жафяра Боровкова к двум годам условного срока, сообщает Mash.

В мае нынешнего года Боровков избил бывшего директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Фетисов был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, его выписали из больницы через 2 недели после инцидента.

Фетисов занимал должность главы департамента по коммуникациям «Спартака» с июня 2020 года по июль 2021 года.