Дворкович назвал обеспечение безопасности основной функцией Fan ID

Бывший вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович прокомментировал решение Совета Федерации одобрить закон о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Сама идея хороша. У Fan ID две роли. Первая — объединение болельщиков и лояльность. Облегчение жизни болельщикам — это основная функция и, надеюсь, так в жизни и будет работать, и мы все сможем увидеть, сколько в стране вовлеченных, активных болельщиков. Вторая — функция безопасности. Fan ID можно будет отобрать за проступки, но, надеюсь, действительно серьезные. А на трибунах в результатах должно стать спокойнее. Когда на трибуны ходят семьи с детьми, пожилые люди, все-таки важно, чтобы не было откровенного хулиганства, драк и прочих перехлестов. Понятно, что в фанатских секторах все бывает, но надо эту тему приводить в цивилизованное русло», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID, которое нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.