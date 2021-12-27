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В России за сутки выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом

11:31
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них восемь процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 937 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 715 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834), Московской области (1616), Свердловской области (554), Иркутской области (537) и Пермском крае (529).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 415 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4066

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Карен Саркисян все материалы автора

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