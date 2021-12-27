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Журова жестко ответила девушке Чистякова: «Кто она такая? А я — олимпийская чемпионка»

11:52
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова девушки защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, которая попросила промолчать депутата после слов об отдыхе футболистов на Мальдивах.

«Всегда любому тренеру приходится сопротивляться как раз девушкам. Я по профессии тренер. Для меня спортсмен должен больше тренироваться и меньше отдыхать. Всем девушкам футболистов хочется, чтобы он приносил им денежки, дарил подарки и вместе с ними отдыхал. У нас разный подход. Она хайпует. Пусть набирает популярность и дальше. Кто его девушка такая? А я олимпийская чемпионка, которая знает, как все происходит. Она, может, и спортом не занималась. Нам тренер не разрешал в Новый год веселиться по полной программе», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Журова раскритиковала поездки футболистов в жаркие страны во время зимнего перерыва. В ответ на что девушка защитника Дмитрия Чистякова в своем Instagram написала: «Кто-нибудь, попросите её помолчать, пожалуйста».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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