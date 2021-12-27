В Госдуму будет внесен законопроект о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов
11:27
В Госдуму подготовлен и будет внесен проект закона о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов, сообщает РБК.
Проект разработали депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Владислав Третьяк («Единая Россия»). Ранее он уже вносился в Думу, но был возвращен на доработку. Сейчас законопроект «О внесении изменения КоАП в части совершенствования деятельности спортивных агентов» был одобрен в правительстве и готовится к новому внесению в парламент.
Таким образом, в случае принятия закона работающим без аккредитации спортивным агентам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, если они выступают как физические лица, или до 400 тысяч рублей, если в качестве агента выступает юридическое лицо.
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