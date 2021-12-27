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В Госдуму будет внесен законопроект о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов

11:27

В Госдуму подготовлен и будет внесен проект закона о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов, сообщает РБК.

Проект разработали депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Владислав Третьяк («Единая Россия»). Ранее он уже вносился в Думу, но был возвращен на доработку. Сейчас законопроект «О внесении изменения КоАП в части совершенствования деятельности спортивных агентов» был одобрен в правительстве и готовится к новому внесению в парламент.

Таким образом, в случае принятия закона работающим без аккредитации спортивным агентам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, если они выступают как физические лица, или до 400 тысяч рублей, если в качестве агента выступает юридическое лицо.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61c968849a79478617cc54dc

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Виктория Кравченко все материалы автора

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