В Госдуму будет внесен законопроект о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов

В Госдуму подготовлен и будет внесен проект закона о штрафах для работающих без аккредитации спортивных агентов, сообщает РБК.

Проект разработали депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Владислав Третьяк («Единая Россия»). Ранее он уже вносился в Думу, но был возвращен на доработку. Сейчас законопроект «О внесении изменения КоАП в части совершенствования деятельности спортивных агентов» был одобрен в правительстве и готовится к новому внесению в парламент.

Таким образом, в случае принятия закона работающим без аккредитации спортивным агентам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, если они выступают как физические лица, или до 400 тысяч рублей, если в качестве агента выступает юридическое лицо.