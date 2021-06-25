Главное о коронавирусе в России и мире на 25 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 024 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 916), Московской области (2 436), Санкт-Петербурге (1 194), Нижегородской области (311) и Республике Бурятия (281).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 064 летальных исхода, выздоровели 4 929 639 человек.

— В Москве заработали 19 новых центров вакцинации от COVID-19 на базе детских поликлиник.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 25 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 180 807 955.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 464 956 человек. Далее идут Индия (30 134 445) и Бразилия (18 243 483).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 618 685. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (509 282) и Индия (393 338).

— Власти Швеции продлили до 1 сентября рекомендацию не покидать пределы ЕС из-за пандемии.

— В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточной заболеваемости коронавирусом: в Бразилии 115 228 выявленных случаев, в Индонезии 20 574 заболевших.