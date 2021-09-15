В России за сутки выявили 18 841 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 039 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609), Московской области (790), Свердловской области (502) и Воронежской области (473)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 194 926 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 195 041 летальный исход, выздоровели 6 435 072 человека.