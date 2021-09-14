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В России за сутки выявлено 17 837 случаев заражения коронавирусом

11:39
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За последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 6,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 907 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Московской области (796), Свердловской области (498) и Самарской области (471)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3554

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Екатерина Савостина все материалы автора

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