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Главное о коронавирусе в России и мире на 15 сентября: статистика и факты

12:00
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 039 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1838), Санкт-Петербурге (1609), Московской области (790), Свердловской области (502) и Воронежской области (473)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 194 926 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 195 041 летальный исход, выздоровели 6 435 072 человека.

— С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 15 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 226 733 040.

Первое место по числу зараженных занимают США — 42 288 205 человек. Далее идут Индия (33 316 755) и Бразилия (21 019 830).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 682 341. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (587 847) и Индия (443 528).

— Британские власти одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 12 лет, они смогут получить одну дозу вакцины Pfizer либо BioNTech с согласия родителей.

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Иван Торопцев все материалы автора

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