В России за сутки выявили 18 380 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1801), Санкт-Петербурге (1380), Московской области (525), Свердловской области (505) и Ростовской области (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровел 6 340 151 человек.