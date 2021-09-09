Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 18 380 новых случаев заражения коронавирусом

11:45
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1801), Санкт-Петербурге (1380), Московской области (525), Свердловской области (505) и Ростовской области (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровел 6 340 151 человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

В плей-офф Евро сразятся Россия и Украина. Политики и пропагандисты: руки прочь от волейбола
В Томске ищут 14-летнюю девочку, не вернувшуюся домой из школы
Опубликовано последнее видео с погибшим главой МЧС Зиничевым
Последнее видео с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС Зиничевым
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд