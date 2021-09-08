Игорь Левитин: «Россия должна занимать достойное место в развитии мирового спорта»

Помощник президента РФ Игорь Левитин, выступая перед журналистами на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани, обратил внимание, что это мероприятие помогает отечественному спорту налаживать международные связи.

«На этом форуме обсуждается очень много международных вопросов, которые мы решаем вместе с коллегами из федераций. Это и ситуация с допингом, и изменение формата различных соревнований, и развитие новых видов спорта. На мой взгляд, такое сотрудничество — отдельный блок форума, очень важный для нас. Мы сверяем часы с межлународными федерациями, видим, как развивается мировой спорт. Россия должна занимать в этом процессе достойное место», — сказал Левитин.

На форуме «Россия — спортивная держава» присутствуют глава ФИНА Хусейн аль-Мусаллам, руководитель ИИХФ Рене Фазель, возглавляющий ИГФ Мустафа Хассан, а также президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) РАфаэль Кьюлли и ряд министров спорта зарубежных стран.