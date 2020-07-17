В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 681 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (531), Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском АО (252) и Алтайском крае (215).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.