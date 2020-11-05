Суточная статистика по коронавирусу в России: самый высокий показатель после антирекорда

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за весь период пандемии). Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 255), Санкт-Петербурге (1 093), Московской области (588), Нижегородской области (422) и Архангельской области (377).

Накануне в России был зафиксирован антирекорд за все время пандемии — 19 768 заражений за сутки.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.