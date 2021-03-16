По состоянию на вторник, 16 марта, за последние сутки в России выявлено 9 393 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 644 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 533), Санкт-Петербурге (916), Московской области (565), Нижегородской области (348) и Ростовской области (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исходов, выздоровели 4 014 220 человек.