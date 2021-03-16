Алана Мамаева угрожает смертью «любовнице» своего мужа
Адвокат «любовницы» футболиста «Ростова» Павла Мамаева Тереза Буэйес заявила «СЭ», что Алана угрожает ее клиентке, испанской модели Ирен Гарсии Морено, смертью.
«Только что Ирен прислали вот это сообщение. Кто это? — Алана. Она скрывается за этим милым ником, — сказала Буэйес «СЭ». — Процесс подачи заявления в суд очень длинный. Составление жалобы занимает приличное количество времени, потому что постоянно поступают новости от обеих сторон. Но с Аланой никаких контактов у нас не было».
Также Буэйес прикрепила скриншот из переписки Ирен в Instagram. По мнению адвоката, именно Алана отправляет ее клиентке гневные сообщения.
3 марта, Алана Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.
Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю