По состоянию на понедельник 22 марта, за последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 790 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 586), Санкт-Петербурге (865), Московской области (646), Нижегородской области (339) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 466 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.