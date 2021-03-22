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В России выявлено 9 284 новых случая коронавируса

11:31
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на понедельник 22 марта, за последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 790 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 586), Санкт-Петербурге (865), Московской области (646), Нижегородской области (339) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 466 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2643

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