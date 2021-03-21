«Любовница» Мамаева: «Хочу быть с тем, кто любит меня. Это сложно, учитывая поведение Аланы»
Испанская модель Ирен Гарсия Морено в беседе с «СЭ» рассказала о желании построить отношения с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым в будущем.
«У Паши есть наши совместные фото, но я не буду ими делиться ни с кем. Это наша приватная жизнь. Я уважаю Пашу. Я люблю его. И я хочу защитить себя. Посмотрим, что будет в будущем. Я хочу быть с тем, кто по-настоящему любит меня. Но это очень сложно, учитывая поведение Аланы», — сказала Гарсия Морено «СЭ».
В четверг, 18 марта, Ирен Гарсия Морено рассказала «СЭ» о своих романтических отношениях с Мамаевым.
Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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