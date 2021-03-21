«Любовница» Мамаева: «Хочу быть с тем, кто любит меня. Это сложно, учитывая поведение Аланы»

Испанская модель Ирен Гарсия Морено в беседе с «СЭ» рассказала о желании построить отношения с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым в будущем.

«У Паши есть наши совместные фото, но я не буду ими делиться ни с кем. Это наша приватная жизнь. Я уважаю Пашу. Я люблю его. И я хочу защитить себя. Посмотрим, что будет в будущем. Я хочу быть с тем, кто по-настоящему любит меня. Но это очень сложно, учитывая поведение Аланы», — сказала Гарсия Морено «СЭ».

В четверг, 18 марта, Ирен Гарсия Морено рассказала «СЭ» о своих романтических отношениях с Мамаевым.

Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу.